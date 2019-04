¿Por qué los equipos de la MLS buscan compen$ación?

Los equipos de la MLS buscarán compensaciones por formación y pagos solidarios cada vez que jugadores de sus inferiores fichen con clubes fuera de Estados Unidos y Canadá.

Las compensaciones por formación aplican a jugadores de sus academias que recibieron ofertas contractuales para la MLS de sus respectivos equipos, pero eligen firmar su primer contrato profesional con un conjunto en el extranjero, señaló la liga.

Las regulaciones de FIFA para transferencias de jugadores cubren dichas compensaciones.

El beisbolista Mike Trout firmó un contrato multimillonario sin precedentes en el mundo deportivo y dejó al futbolista argentino Lionel Messi y al boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez como 'escoltas' en el selecto grupo de los atletas mejor pagados del mundo. ¡Entérate en la galería! (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Los pagos solidarios aplican a jugadores desarrollados en fuerzas básicas que son transferidos a cambio de una suma entre dos equipos de federaciones internacionales distintas.

Las medidas de pagos por formación se presentan en momentos en que los equipos de la liga han incrementado su inversión en el desarrollo de jugadores.

El año pasado, los clubes gastaron de forma colectiva una cifra récord de más de 75 millones de dólares en sus academias, y los fondos adicionales presentan la posibilidad de incrementar sus inversiones.

También se dan en momentos de creciente interés internacional por los jugadores estadounidenses.

Las compensaciones de formación y los pagos solidarios son comunes en las ligas profesionales de todo el mundo, pero la MLS no había implementado políticas similares hasta ahora.

“Hemos realizado una importante inversión en el desarrollo de jóvenes, y esa inversión se ha acelerado en los últimos años. Y creemos que al realizar este cambio no solo podremos continuar esa inversión, sino incrementarla y brindar más oportunidades a los jóvenes”, dijo Todd Durbin, vicepresidente ejecutivo de competencia y relaciones de jugadores de la MLS, en declaraciones a The Associated Press.

La Asociación de Jugadores de la MLS criticó la medida al considerarla un intento por obligar a los jóvenes a firmar con la MLS al limitar sus oportunidades en otras ligas.

"Se trata de un esfuerzo de la liga por limitar las opciones del jugador, no hace nada para abordar el desarrollo de los futbolistas jóvenes y genera que la aplicación selectiva de parte de la MLS de las reglas internacionales se adapte a su propia agenda", subrayó el sindicato de jugadores en un comunicado.