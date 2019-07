Dybala: Me sentí cómodo y espero que Lio se haya sentido cómodo también

El atacante de la selección argentina de fútbol Paulo Dybala, elegido como el mejor del partido este sábado en Sao Paulo por el tercer puesto de la Copa América Brasil 2019, en el que su país venció por 2-1 a Chile, dijo que se sintió "cómodo" de poder jugar al lado del astro Lionel Messi.

"Yo me sentí cómodo y espero que Lio se haya sentido cómodo también", declaró Dybala a la transmisión oficial después de la victoria del seleccionado argentino en el estadio Arena Corinthians, en referencia al hecho de poder actuar junto a Messi, como es pedido por gran parte de la prensa deportiva y de la afición de su país.

En ese sentido, Dybala apuntó: "Obviamente es cuestión de entrenarlo. Los jugadores se tienen que conocer en los entrenamientos y en campeonato y en competiciones también, jugando juntos y espero que podamos seguir así", junto al '10' del Barcelona de España, que este sábado salió expulsado a los 37 minutos.

Dybala destacó el tercer puesto alcanzando por Argentina.

"Yo creo que cerramos una Copa América como debía ser, como lo hicimos de esta manera jugando bien. Fue un partido muy duro, se metió, se metió, no fue fácil, pero conseguimos ganar nos vamos con un tercer puesto, aunque nos hubiésemos gustado más", resaltó.

Sobre su reacción, cuando fue sustituido a los 67 minutos por Ángel Di María, Dybala explicó: "A nadie le gusta salir para seguir con los compañeros contra un rival difícil".

"El árbitro dejó pegar bastante y el partido se puso bastante peligroso con algunas faltas, el árbitro debió haber sancionado con tarjeta roja algunas jugadas del rival y ahora nos vamos contentos", subrayó.

Dybala destacó, igualmente, la asistencia de su compañero Giovani Lo Celso para marcar el gol, el segundo de Argentina.

"Pude convertir un gol que sirvió para que ganemos. El gol fue un buen pase de Gio y después cuando yo la adelanto el arquero se quedó un poco, porque si hubiese salido antes me la hubiese cortado pero cuando salió no me quedaba otra opción que 'picársela' porque si no obviamente él iba a tirarse con las manos", relató.

El otro tanto, el primero del partido, fue convertido por Agüero, mientras que Arturo Vidal, de penalti, descontó para Chile. EFE