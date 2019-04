De la fama con Cruz Azul y Chivas, a lavar platos

De ser un aguerrido lateral por derecha, ahora la ex figura del Cruz Azul y las Chivas, José Guadalupe 'Lupillo' Castañeda, trabaja en un negocio de comida en el Mercado Corona, en la zona centro la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.

'Lupillo' posteó una imagen en su cuenta oficial de Twitter (@ElPistonAzul) vistiendo un mandil en la entrada del local.

"Trabajando honestamente y llevar dinero limpio a casa. No quitárselo a mis semejantes y llevarle dinero maldito a mi familia", publicó en la red social. Los aficionados escribieron elogios al ex futbolista por ejercer un trabajo digno y recordaro su garra en la cancha, com ejemplo para las nuevas generaciones en el Cruz Azul y las Chivas.

El Mercado Corona es uno de los más importantes de la ciudad tapatía; en 2014 sufrió un incendio y fue reinaugurado en marzo de 2016.

"La verdad me estoy 'empapando' (conociendo) porque me están ofreciendo este negocio y aquí, en el Mercado Corona, este puesto es un gran negocio. Estoy viendo si lo compro", dijo Castañeda a ESPN.

"Estoy bien cansado de lavar trastes, pero aquí todos hacemos de todo: atendemos, servimos, ayudamos en la cocina y la verdad que es maravilloso".

Tras sus sesiones de entrenamiento, los futbolistas tienen suficiente tiempo libre para dedicarlo a su pasatiempo favorito. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

'Lupillo' debutó con el Atlas en 1987, pasó al León donde jugó por dos años, después militó en el Cruz Azul donde fue campeón en el Invierno de 1997.

Con las Chivas jugó cinco torneos, del Verano de 2001 al Clausura 2003 y después pasó a los Dorados de Sinaloa con quienes ascendió a Primera División en 2006 y donde jugó al lado del ahora técnico del Manchester City, Josep Guardiola.