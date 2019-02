Cruz Azul pretende acabar falta de goles con Risotto

Después de las primeras seis fechas del torneo Clausura mexicano, los delanteros del Cruz Azul no han podido marcar goles y su técnico, el portugués Pedro Caixinha, pretende aliviar ese mal con buenos entrenamientos y un buen risotto preparado por él mismo.

Caixinha hizo válida una promesa y esta semana invitó a cenar a los delanteros del equipo, el argentino Milton Caraglio y los uruguayos Martín Cauteruccio y Jonathan Rodríguez.

"Los llevé a mi casa a cenar, ya tenía tiempo que no cocinaba. No hablamos de fútbol ni de goles, pero sí de los momentos que viven los delanteros", dijo un sonriente Caixinha en rueda de prensa. "(Jonathan) estaba también ahí en el grupo de los que fueron a la cena. No le gustó mucho el risotto. Comió más de las entradas".

La falta de definición tiene a Cruz Azul en una racha de dos partidos sin ganar y con ocho puntos en el décimo puesto de la clasificación. Se trata de un mal inicio para uno de los equipos que más ha invertido en fichajes en los últimos dos torneos.

Uno de esos jugadores es Rodríguez, quien se incorporó al equipo este torneo luego de anotar nueve goles la temporada pasada con Santos.

"(Jonathan) es un jugador interesante que nos da situaciones diferentes, es un jugador muy potente y tiene gol", subrayó Caixinha. "Será importante para nosotros a lo largo de este semestre. Somos un equipo joven, con calidad, que tiene mucho para crecer".

Además de cocinarles personalmente, Caixinha ha incrementado el trabajo en los entrenamientos para mejorar la definición. Con cuatro goles, Cruz Azul es 14to entre 18 equipos en ese departamento.

Sus tantos los han anotado los volantes Elías Hernández, quien lleva tres, y Orbelín Pineda, que tiene el otro gol de la Máquina.

"Tuvimos una semana larga para practicar la definición de los delanteros, de llegada. La definición o contundencia es un tema que no ha estado muy claro para nosotros, entonces nada mejor que trabajar con una frecuencia elevada esas dinámicas de definición", añadió Caixinha.

El último gol anotado por un delantero de Cruz Azul fue de Caraglio en las semifinales de la temporada pasada.

El éxito del experimento de Caixinha será puesto a prueba el sábado, cuando Cruz Azul reciba a Santos en la cancha del Estadio Azteca.

"Es un partido importante e interesante, un partido que me dice mucho, son las dos instituciones por las cuales trabajé en México. Perdimos la primera, empatamos la segunda, espero que la tercera sea la vencida", concluyó el estratega.