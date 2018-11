Cruz Azul cierra en lo alto; los goles de la Jornada (Video)

El Cruz Azul y América, dos de los equipos con más títulos y de los más populares en México, finalizaron la fase regular del torneo Apertura como primero y segundo y parten como favoritos al título en la liguilla que a partir de la próxima semana disputarán los ocho mejores.

Las series de cuartos de final, que se jugarán en partidos de ida y vuelta, son: Cruz Azul vs Querétaro, América vs Toluca, Pumas UNAM vs Tigres UANL y Santos Laguna vs Monterrey.

En la última jornada (17), el equipo celeste derrotó como visitante por 0-2 al Morelia para asegurar el liderato y cerrar como el mejor equipo al sumar 36 puntos de 51 posibles, luego de 11 triunfos, la mayor cantidad en el torneo, tres empates y tres derrotas.

El triunfo sirvió para poner tierra de por medio con el América que goleó por 4-1 al Veracruz y terminó segundo con 33 puntos.

Ambos equipos, que comparten como casa el estadio Azteca, encarnan una de las rivalidades más destacadas del balompié mexicano y que tiene como antecedente reciente la final que protagonizaron en el Clausura 2013 y que Cruz Azul perdió en penaltis, fase que forzó el América tras una remontada épica precisamente en el estadio Azteca, cuyo cancha está en reparación.

Héroes y villanos

Jornada 17: Héroes y villanos Jornada 17: Héroes y villanos SEE MORE VIDEOS

Los celestes además buscan romper una racha 21 años sin ganar el título de Liga luego de que el último ocurrió en el Torneo de Invierno de 1997.

Pumas y Santos Laguna, con 30 puntos y que empataron 1-1, comparten el tercer puesto, seguidos por Monterrey y Tigres, que se colocaron quinto y sexto con 30 y 29 puntos, tras vencer por 3-1 al Atlas y 0-1 al Guadalajara, respectivamente.

El Monterrey se ha quedado en la orilla al llegar a la final en el Clausura 2016 y el Apertura 2017, mientras que Tigres, su rival de ciudad, sumó los títulos del Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017.

Los ocho primeros lugares los cierran el Toluca, séptimo, y el Querétaro, octavo, que alcanzó el último boleto a la liguilla al superar el sábado por 1-0 al Necaxa.

Aquí están los 11 atletas mejor pagados del mundo en 2017, según la lista Forbes de celebridades. Por primera vez desde 2010 ninguna mujer quedó en la lista. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

En el terreno individual, el francés André-Pierre Gignac, delantero de los Tigres UANL, con 14 goles en 17 partidos, se apuntó como el mejor goleador del Apertura. A dos tantos se quedó el argentino Julio César Furch, del Santos Laguna.

La jornada 17 de la fase regular del torneo también registró los empates sin goles entre Puebla y Tijuana y a un tanto entre Pachuca y León.

La fase regular cerró con el triunfo del Lobos BUAP por 2-0 sobre el Toluca, que terminó séptimo con 26 puntos.