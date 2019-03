Multan a Cristiano por este gesto contra el Atlético

El Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA multó este jueves con 20.000 euros a Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, por "conducta inapropiada" por su gesto tras la victoria de su equipo sobre el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Cristiano Ronaldo has been fined £17,345 by UEFA for goal this goal celebration against atletico Madrid pic.twitter.com/3JTOiVKyuO

Minutos antes de las 16.00 horas, la UEFA anunció la decisión final del procedimiento abierto el pasado lunes por el gesto del atacante a la grada del Juventus Stadium, que se interpretó entonces como una imitación del que había hecho Diego Simeone, técnico del Atlético, en el encuentro de ida, cuando se agarró los genitales después del 1-0 del conjunto rojiblanco, el pasado 20 de febrero.

Simeone, entonces, también fue sancionado por el mismo motivo con 20.000 euros.

"I wanted to say to our fans that we have bollocks."



- Diego Simeone when asked about his celebration. pic.twitter.com/EnZNcIYSCr