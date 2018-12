¿¡Cristiano Ronaldo admitió abuso sexual!?

El astro portugués Cristiano Ronaldo habría admitido que abusó sexualmente de Kathryn Mayorga, de acuerdo a información de un diario alemán.

El rotativo Der Spiegel señala que el atacante portugués recibió un cuestionario por parte de un grupo de abogados, donde explicó las acciones que ejerció sobre Mayorga en 2009, cuando ambos se encontraron en un hotel de Las Vegas.

"Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, ya que nos acabábamos de conocer, pero aún así me agarró el pene".

"Ella dijo que no quería, pero se puso a disposición. Se lo hice de lado, estaba acostada de lado en la cama y la penetré por detrás. Fue duro. No cambiamos de posición. Cinco o siete minutos. Tal vez ella tuvo algunos moretones cuando la agarré. Ella me dijo 'eres estúpido, imbécil, me obligaste'. Me disculpé después", habría detallado Ronaldo en el reporte.

Las acusaciones por parte de Mayorga iniciaron poco después del incidente, en 2009, cuando sus abogados interpusieron la demanda sobre el ahora delantero de la Juventus, en Nevada.

Oswaldo Sánchez, René Higuita, Ramón Ramírez, 'Gato' Ortiz y más jugadores que por problemas con la ley pasaron de los reflectores en las canchas a la sombra de la cárcel... (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

El caso se reabrió el pasado mes de septiembre.

Sobre ello, Ronaldo se declaró inocente en sus distintas redes sociales, además de que la demanda es vigilada por su defensa.

"Niego firmemente las acusaciones en mi contra. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo. A pesar de que puedo limpiar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático creado por personas que buscan promocionarse a mis expensas", comentó Ronaldo el pasado mes de octubre.