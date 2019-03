SEÑAL EN VIVO, HORA Y TV: América vs. Tigres, en lo mejor de la jornada de Liga MX

Águilas del América, campeonas defensoras, recibirán mañana a los Tigres UANL en uno de los duelos más esperados del año que pondrá cara a cara a dos de los candidatos al título del Clausura del fútbol mexicano.

Con el sello de monarca defensor, el América del entrenador Miguel Herrera saldrá a imponer condiciones en su estadio ante el mejor cuadro de México en los cuatro años más recientes, con cinco finales en los últimos cinco campeonatos, tres de ellas ganadas.

El partido transcurrirá con las Águilas en el cuarto lugar de la clasificación con 19 unidades y los "felinos" del entrenador brasileño Ricardo Ferretti en el segundo puesto con 26 puntos, los mismos del líder León.

