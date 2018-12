Covina prepara fiesta para inaugurar canchas de futbol

La ciudad de Covina sostendrá un evento comunitario para inaugurar oficialmente una sucursal de Goals Soccer Centers este sábado. En el evento estarán personalidades como el exjugador de la selección inglesa y del Manchester City, Joleon Lescott; así como el exjugador del Leicester City, Jordan Stewart. También estará Tyler Miller, del LAFC, y los exjugadores mexicanos Ramón Ramírez, Claudio Suárez y Martín Zuñíga.

Goals Covina contará con 10 canchas de pasto sintético, así como iluminación LED para sus encuentros de noche.

Las actividades iniciarán a las 8 a.m., con un torneo, y a las 10:30 arrancará la inauguración oficial, con la ceremonia de corte de cinta a las 11:15 a.m. También habrá un partido amistoso de atletas y medios de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

La dirección de Goals Covina es 699 S. Barranca Avenue, Covina, CA 91723.