Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Oro de Concacaf 2019

El ganador del Grupo C, Jamaica enfrentará al segundo lugar del Grupo D, Panamá, mientras que el ganador del Grupo D, Estados Unidos, enfrentará a Curazao, que termino como segundo en el Grupo C, después de tres partidos de la fase de grupos.

Los ganadores de cada uno de los partidos de cuartos de final avanzarán a las semifinales de la Copa Oro 2019, programadas para el martes 2 de julio en el Estadio State Farm en Phoenix, y el miércoles 3 de julio en el Estadio Nissan en Nashville.

El partido para el campeonato está programado para el domingo, 7 de julio a las 8 p.m. CT/9 p.m. ET, en el legendario Soldier Field de Chicago. Un limitado número de boletos todavía está disponible para la final de la Copa Oro.

Copa Oro 2019 – Fase de Eliminatoria

Cuartos de final

Sábado 29 de junio de 2019

#25: 7:00 pm ET Haití (1B) vs. Canadá (2A) – NRG Stadium, Houston, TX

#26: 9:30 pm ET México (1A) vs. Costa Rica (2B) – NRG Stadium, Houston, TX

Domingo, 30 de junio de 2019

#27: 5:30 pm ET Jamaica (1C) v Panamá (2D) – Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA

#28: 8:00 pm ET Estados Unidos (1D) v Curazao (2C) – Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA IL