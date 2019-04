Están serán las tres sedes colombianas de la Copa América 2020

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) escogió a Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali como sedes de los partidos de la zona norte de la Copa América 2020 que le fue adjudicada este martes en conjunto con Argentina.

Los estadios que "inicialmente" acogerán la cita continental son el Nemesio Camacho el Campín (Bogotá), Atanasio Girardot (Medellín), Pascual Guerrero (Cali) y Metropolitano (Barranquilla), ese último casa de la selección colombiana, detalló la FCF en un comunicado.

La Federación señaló que analizará "si es posible contar con alguna otra ciudad" como sede para los partidos.

12 teams divided by zones, 38 matches and 2 host nations.

Copa América 2020 in Argentina and Colombia is going to be weird. At least we have a throwback to the previous tournament that was hosted in Colombia. pic.twitter.com/Ps0Jx6sZZZ