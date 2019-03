Abucheos y reclamos para Toluca tras ridículo: 'Que se vayan todos, que no quede ni uno solo'

Los Diablos Rojos fueron vapuleados; consumaron su fracaso en la Liga de Campeones de la Concacaf y la afición los castigó como pocas veces se había visto.

La noche de anoche, en el Estadio Nemesio Diez, el Toluca se convirtió en el único equipo mexicano eliminado en la ronda de Octavos del certamen regional, luego de caer en la vuelta 2-0 (5-0 global) ante el Sporting Kansas City de la MLS.

De soñar con una remontada histórica a hacer el ridículo. De recibir el aliento de su gente a soportar los reclamos. De iniciar un semestre con la ilusión a tope a tener que asimilar un presente de pesadilla.

El Kansas City ha hecho “pedazos” al Toluca.

Los otros tres clubes mexicanos en Concacaf serán probados en cuartos de final por los muy menospreciados (En México) equipos de la MLS:

Tigres Vs. Houston

Santos Vs. Red Bulls

Monterrey Vs Atlanta

Veremos...