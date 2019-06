Claudio Suárez recuerda cuando casi le matan a su familia y todavía acudió al llamado al Tri

El exseleccionado mexicano Claudio Suárez y el excapitán de la selección alemana Lothar Matthäus se reunieron el viernes en un evento organizado por el Consulado de México en Los Ángeles para hablar de sus experiencias mundialistas y del balompié en general.

Suárez y Matthäus se enfrentaron en aquel recordado encuentro de octavos de final entre Alemania y México en Francia 1998, donde el Tri se fue arriba por 1-0 con gol de Luis Hernández y terminó perdiendo 2-1 con tantos de Jurgen Klinsmann y Oliver Bierhoff, en una dolorosa versión de los múltiples fracasos del Tricolor en fase de eliminación directa.

Suárez y Matthäus también jugaron juntos en un partido de las “Estrellas de la FIFA” en contra de las “Estrellas de Rusia” en Moscú en 1997, como parte de las celebraciones de los 100 años de futbol en Rusia. Ahí, el ‘Emperador’ fue el único jugador de América Latina que asistió a ese encuentro.

Durante la reunión en el Consulado, un aficionado le preguntó a Suárez si en su tiempo también rechazaron algunos jugadores la convocatoria a la selección, tal como lo han hecho varios elementos importantes de México, como de Carlos Vela, Javier Hernández, entre otros.

“Son casos diferentes. No hay que generalizar”, advirtió Suárez, quien jugó con la selección de 1992 a 2006.

“Sí me tocó de algunos jugadores en mi época que no acudieron al llamado, incluso también yo consideré no ir a la selección”, declaró el ‘Emperador’. “Pero ahora cambian los tiempos, antes nosotros íbamos a la selección porque era una vitrina, por orgullo”.

Pero Suárez también recalcó que estaba del lado de los jugadores al quejarse de venir a la selección, pues los “explotan también, en ciertas cosas de comercialización, en los cuales ellos no tienen beneficios”.

“A mí me tocó, a mí me rompieron un ligamento, me perdí un Mundial, el 2002, me fracturé el pie, y ¿sabes quién me llamó a mi casa? Nadie. Entonces, los jugadores también piensan en sus carreras, algunos tienen contratos muy fuertes en sus clubes, es un problema federativo, de organización, para tener contentos a los jugadores”, expresó Suárez.

El exjugador de Pumas, Chivas y Tigres recordó que antes de la Copa América de 1993, donde México resulta como subcampeón, nació su hijo y tuvo que partir hacia Ecuador para el debut de México en Copa América.

Aún peor, en un incidente en Guadalajara que lo hizo emigrar eventualmente a Estados Unidos por cuestiones de seguridad, su familia estuvo en peligro cuando el ejército mexicano llegó a media noche con ametralladoras en su casa, apunto de disparar a su familia.

“Estuvieron a punto de matar a toda mi familia, en Guadalajara, y estaba en plena eliminatoria y me rogaron para que jugara y a pesar de todo, estuve ahí enfrentando esos partidos”, expresó.

Claudio también le dio la razón a quejas de los seleccionados actuales, como la reciente, en la que el arquero Guillermo Ochoa habló de las pobres condiciones de la canchas en tierras estadounidenses, lo que han provocado lesiones de los jugadores.

“Ochoa tiene razón, de jugar en canchas en no condiciones propicias para el jugador y pone en riesgo su carrera”.