¡Bomba! ¡Oribe Peralta a las Chivas! Así reaccionó la web…

Oribe Peralta es nuevo jugador de Chivas, así es el Estadio Akron será su nueva casa dejando muy atrás su paso por el 'nido' para irse con el rival deportivo más grande de su ahora exequipo.

Oribe es el 'Hermoso' Chivahermano que todos esperaban.

El equipo del América hizo oficial está noticia mediante sus Redes Sociales donde le dio las gracias al atacante mexicano que defenderá los colores del 'Rebaños Sagrado' de cara al Apertura 2019, y donde informa que él pidió su salida.

El examericanista reportará con Tomás Boy a la brevedad para intentar sacar a Chivas los antes posible de los problemas de descenso que tan preocupada tiene a su afición.

Su CEO deportivo, José Luis Higuera, conocido por tener un gatillo rápido en Twitter, publicó que hoy fue un "día hermoso" .

Pero más adelante, las Chivas le dieron la bienvenida para el atacante que ganó la medalla de oro en Londres 2012.

Los aficionados de ambos equipos no dudaron en expresar su frustración y otros su emoción por la llegada del que muchos consideran un antiamericanista.

Oribe Peralta is really going from America directly to chivas pic.twitter.com/5G1HEqUFBN