Las Chivas avisan: 'Vamos a ser campeones en el Mundial de Clubes'

Sin arrepentimientos, porque según él solo se arrepienten los perdedores, el director general de las Chivas, José Luis Higuera, asumió el fracaso del Guadalajara en la Liga MX y se aventuró a decir que van al Mundial de Clubes por el título.

"Hemos dicho a los dueños de que no vamos de paseo, vamos a competir y vamos a ser campeones", sentenció el directivo.

El Guadalajara debutará ante el Kashima Antlers japonés el 12 de diciembre en el Mundial con sede en los Emiratos Árabes.

"Los ojos del mundo estarán en el Mundial de Clubes, es algo que se ganó este club y el objetivo es ser campeones del mundo y, como parte de una planeación detallada y clara, tenemos los ojos en el primer partido, ante Kashima (Antlers)".

Con el técnico José Cardozo, y el director deportivo, Mariano Varela, Higuera expuso las razones por las que el Rebaño ligó su tercer torneo consecutivo sin clasificar a la Liguilla.

"Estamos muy apenados, avergonzados con la afición y con la familia Vergara (dueños del equipo) por no lograr nuestra obligación, que es calificar".

"Este torneo es un fracaso para nosotros, en este equipo es una obligación clasificar y tratar de buscar el campeonato, ser campeones y competir con humildad ante los demás rivales", dijo.

"El primer paso para saber que estamos mal es saber en dónde estamos parados, y el primer paso es saber, desde su servidor y hasta el canchero, que Chivas es un club grande y la obligación es el primer paso que debemos asumir".

Sobre la protección hacia los futbolistas para que durante el torneo evitaran dar declaraciones, Higuera aceptó que fue en busca de tranquilidad para el equipo, pero no resultó.

"La realidad es que no funcionó y no clasificamos, entonces, eliminar responsabilidades es una equivocación de nuestra parte y estamos trabajando en eso, en que no vuelva a ser así".

Panorama

El técnico paraguayo José Saturnino Cardozo informó que el conjunto se entrenará en Guadalajara con sesiones dobles hasta el 8 de diciembre y el domingo 9 viajará a Dubai.

Las populares Chivas del Guadalajara -eliminadas del torneo local- presentaron el jersey con el que jugarán el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos a partir del 15 de diciembre. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

La directiva espera llegar el lunes 10 a la ciudad de Al-Ain donde el equipo levantará su campamento y realizará la preparación hasta el encuentro del 15 de diciembre.

Cardozo aceptó que el plantel debe corregir los errores cometidos en el torneo Apertura 2018 pues saben que se enfrentarán a un equipo "dinámico y muy rápido" como es el Kashima.