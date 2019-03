Chicharito anota dos y le da el triunfo al West Ham en partidazo

Huddersfield desperdició una ventaja de dos goles y posiblemente su último chance de evitarse el descenso, al caer el sábado 4-3 ante West Ham en la liga Premier inglesa.

El sotanero Huddersfield estaba arriba 3-1 luego que Karlan Grant anotó su segundo gol del partido a los 65 minutos y parecía encaminado al triunfo, apenas su segundo desde noviembre, que habría mantenido vivas sus esperanzas de sobrevivir.

Chicharito was feeling like @KingJames after scoring twice in the final 10 minutes to turn a 2-3 deficit into a 4-3 win pic.twitter.com/t8byYmemTB