El goleador mexicano Raúl Jiménez confiesa que no es gran amigo de Javier 'Chicharito' Hernández, pero sí un excelente compañero y se compromete a pelear palmo a palmo por ser el '9' titular del Tricolor.

"Lo vivimos de buena manera, nosotros estando juntos en la selección nos reímos de ciertas cosas que la gente dice".

No te puedo decir que (Chicharito y yo) somos grandes amigos, pero estando en la selección nos llevamos muy bien" — Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton y del Tri

Los 39,5 millones de dólares que pagó el Wolverhampton por Jiménez abonan a la creciente popularidad de la que goza el delantero mexicano, el mejor futbolista azteca del momento en el extranjero.

"No te puedo decir que (Chicharito y yo) somos grandes amigos porque no es una relación tal vez como la que llevo con Diego (Reyes), pero estando en la selección nos llevamos muy bien", expresó Jiménez en una teleconferencia organizada por el Wolverhampton.

Raúl es el único que por el momento compite con el 'Chicharito' y el currículum de 51 goles que lo ubican como el máximo goleador en la historia del Tri.

Ambos viven una lucha cerrada por la titularidad en el ataque del Tri, y mientras Jiménez luce con los Wolves, el Chicharito ha tenido una gris campaña con el West Ham.

En su reciente llamado al Tri, Raúl respondió con gol a su titularidad contra Chile. Hernández también contra Paraguay.

"Somos excelentes compañeros que nos apoyamos en cada momento y la decisión de quien juegue será del entrenador que esté en el banco y estaremos peleando palmo a palmo para ver quién será ese delantero", mencionó.

El beisbolista Mike Trout firmó un contrato multimillonario sin precedentes en el mundo deportivo y dejó al futbolista argentino Lionel Messi y al boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez como 'escoltas' en el selecto grupo de los atletas mejor pagados del mundo. ¡Entérate en la galería! (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

El futbolista, de paso, opinó sobre el desdén de Jesús 'Tecatito' Corona para reportar con el Tricolor.

"El que quiera estar, estará, y el que no, es su decisión. No sé lo que habrá pasado en realidad con 'Tecatito', habrá tenido sus razones, estaba lastimado. No sé, la verdad".

"El que quiera estar, estará en su momento, y el que esté también se debe entregar al 100 por ciento, todo por el bien de la selección", dijo.

La próxima gran cita de Jiménez y Chicharito con el Tri será en la Copa Oro 2019 que se llevará a cabo del 15 de junio al 7 de julio en Estados Unidos, Costa Rica y un país del Caribe por definirse.

México es cabeza de serie del Grupo A y jugará el 15 de junio en el estadio Rose Bowl en Pasadena, California. Su segundo duelo será el 19 en el estadio de los Broncos en Denver, Colorado y cerrará la primera ronda en Carolina del Norte.