Carlos Vela rompe récord de goles y afirma que su ‘felicidad se ve reflejada en la cancha’

Probablemente Carlos Vela ya es el mexicano que más éxito ha tenido en la MLS y está comenzando a dejar huella en las estadísticas.

Este domingo pasado anotó el gol 11 de su cuenta personal, en apenas 10 partidos en la MLS, con la que batió el récord anterior de Chris Wondolowski, que tenía 10 tantos en 10 encuentros.

SPOILER ALERT: Carlos Vela is scoring at a superhero pace this season: 77 mins per goal. @11carlosV @lafc #LAFC pic.twitter.com/s9INZd1Pqg