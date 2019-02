Carlos Vela mete dos golazos en goleada de pretemporada al Vissel Kobe de Iniesta

Carlos Vela anotó dos golazos de zurda el jueves por la noche en Los Ángeles y el LAFC goleó 4-1 al Vissel Kobe japonés, donde juega Andrés Iniesta. El partido de pretemporada para ambos conjuntos se disputó a bajas temperaturas (56 grados) en el Banc of California Stadium ante más de 18,000 aficionados.

El mexicano, quien hace unos días evadió rumores de un acercamiento del Barcelona, que al final terminó en solo eso, anotó de zurda al minuto 32 y 42, en dos tantos que fueron dos poemas para la vista.

Iniesta, Lukas Podoski y David Villa tuvieron una deslucida noche y disputaron 61 minutos del partido, aunque los tres fueron ovacionados al salir del encuentro.

A pesar de haber comenzado su pretemporada hace unos días, el LAFC se vio más coordiniado en sus líneas que el cuadro japonés, que el lunes había empatado 0-0 ante el Crew en Irvine.

