Carlos Vela: Cuando estoy ahí me matan, cuando estoy fuera, me quieren

Carlos Vela fue una de las ausencias que más llamaron la atención de la más reciente convocatoria de Gerardo Martino, técnico del Tri.

Para los amistosos ante Paraguay y Chile, el delantero de Los Ángeles FC de la MLS no fue convocado, pese a que ha arrancado increíblemente la temporada 2019 del torneo estadounidense.

"Cuando estoy ahí, me matan. Cuando estoy afuera, me quieren ahí. Nunca es del todo bueno", explicó ayer Vela al referirse a lo contrastante que puede ser la afición y los medios de comunicación sobre sus convocatorias.

Mexican National team head coach Gerardo Martino on Carlos Vela:



“The reason behind not having Carlos Vela for this call-up is strictly a personal decision between myself and the coaching staff. We have other players we want to look at.”#LAFC