Así metió Carlos Vela su gol 15 en su cuenta personal con el LAFC

El LAFC enfrenta en estos momentos al Impact de Montreal y en 31 minutos ya estaba 3-0 arriba en el marcador en el Banc of California Stadium. El segundo tanto lo metió Carlos Vela, quien ya lleva 15 goles en su cuenta personal, líder en ese departamento en la MLS.

El LAFC rindió tributo en esta noche del viernes a la diversidad y la “bienvenida” al equipo rival incluyó un tremendo despliegue con las palabras “We Will Rock You (Te vamos a ganar)” y la imagen del cantante inglés Freddie Mercury al inicio del partido.

Como sucede en varios partidos del LAFC, el equipo de Bob Bradley comenzó a ostigar al conjunto visitante y el arquero Evan Bush se equivocó y rebotó un balón en el californiano Christian Ramírez, para que se meta de una manera chusca pero trágica en su portería al minuto 7.

⁉️⁉️⁉️@Chris_Ramirez17 forces an error and opens the scoring! #LAFCvMTL 1-0 pic.twitter.com/y3ZFxtK65e