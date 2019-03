Cardozo: Osorio fue irresponsable con Paraguay

José Saturnino Cardozo, técnico del Guadalajara, que este miércoles canceló la sesión vespertina de entrenamiento con su equipo, lamentó la pobre exhibición que ofreció la Selección de Paraguay, su país natal, en el amistoso del martes ante México.

Para el estratega guaraní, el bajo nivel que mostraron sus compatriotas, fue causado por la pérdida de tiempo que les hizo pasar el colombiano Juan Carlos Osorio durante su breve paso como seleccionador de la Albirroja.

"Segurísimo que afectó. Se perdieron casi seis meses de tiempo, fue una irresponsabilidad (de Osorio), pero bueno, ahora depende de (Eduardo) Berizzo, de armar un buen grupo, armar una buena selección, viene la Copa América y será importante para él, será una buena prueba para Berizzo y los jugadores", declaró el ex delantero albirrojo, mundialista en Francia 98 y Corea y Japón 2002.

La Selección de México que dirige Gerardo Martino, derrotó a los guaranís 4-2 en el último amistoso de fecha FIFA, el martes en el Levi's Stadium de Santa Clara.

"México jugó muy bien, pero Paraguay no me gustó para nada, porque no vi la garra que normalmente reflejamos los paraguayos, vi un Paraguay tibio, incluso parecía otra Selección. Normalmente Paraguay tiene más carácter, más decisión y determinación en el campo de juego, pelear un poco más. Se entregaron muy fácilmente", lamentó Cardozo.

"Los primeros dos goles no fueron merecimiento del rival, fueron más errores puntuales. El segundo tiempo se mejoró bastante, pero no me gustó la poca garra mostrada".

Cardozo decidió darle la tarde de descanso a los seleccionados mexicanos que militan en sus Chivas, por lo que espera contar con todo su Rebaño completo el jueves por la mañana.