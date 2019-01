Prohíbe Cardozo uso del celular en Chivas

José Saturnino Cardozo, técnico del Guadalajara, reconoció que una de las claves para tener a su equipo en el liderato es el compromiso de sus jugadores para asumir el nuevo reglamento, así como la prohibición del uso de celulares cuando se está en equipo.

"Es que en la concentración nosotros tenemos un psicólogo, entonces el celular te lleva a la desconcentración. Buscamos siempre que también en el vestidor durante los juegos no se use celulares, porque lo que buscamos es estar concentrados en lo que estamos haciendo, después ya tenemos toda la semana para poder hablar", explicó el pastor del chiverío.

"Yo soy muy cuidadoso en esos aspectos, hemos hablado con los jugadores de eso y entienden perfectamente. Muchas veces el jugador o la gente dice: 'lo qué pasa es que estos están pasados de moda porque en sus tiempos ellos no tenían teléfonos'. Tienen razón, nosotros no tenemos teléfono, pero había más diálogo entre nosotros, eso te lleva a tener más conocimiento al hablar de futbol y eso es lo que buscamos en este momento".

Hoy CANCHA publicó que antes del inicio del torneo, Cardozo, en conjunto con la directiva, acordaron implementar un nuevo reglamento para los futbolistas, en el que deben cumplir con rangos de medición, rendimiento, peso y nutrición, así como la prohibición del uso de redes sociales.

"En el vestuario no me gusta que el jugador use teléfono, me gusta que estén hablando entre ellos de lo que puede pasar en el juego, visualizar lo que puede suceder en un partido de 90 o un poco más, eso lo reglamentamos también, de que no pueden estar usando el teléfono en el vestidor", agregó el paraguayo.

"Hay muchas cosas que este equipo cambió y esperemos que sea para bien".

Cardozo resaltó el compromiso de sus futbolistas para aceptar el acuerdo disciplinario y de rendimiento.

"A mí me encanta la disciplina, no encuentro otro camino para triunfar que la disciplina, el trabajo, el orden, no pasa por mi cabeza o no entiendo que un jugador desordenado pueda llegar a triunfar, es muy difícil. Eso es lo que yo siempre observo y hablo con mis jugadores. Eso lo hablé con ellos, personalmente con los que se iba a quedar y todos aceptaron, todos los que trajimos también", recordó el técnico del chiverío.