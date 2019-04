Cardozo: Nunca fui aceptado por la afición

Al reconocer que su proyecto perdió el rumbo, José Saturnino Cardozo aseguró que nunca se sintió aceptado por el entorno del Guadalajara como su entrenador.

"Perdimos rumbo me parece. Yo digo que este proyecto, para mi al menos debió ser un proyecto más largo, pero al final todos saben como llegué yo, la gente nunca me terminó de aceptar como técnico de Chivas, que si ganábamos 1-0, por qué ganábamos 1-0, o si empatábamos o jugábamos una línea de cinco ó de cuatro; siempre tuvimos mucha crítica y los que terminan esto en el campo son los jugadores", declaró el estratega ahora ex rojiblanco.

"Que si ganábamos era porque tuvimos fortuna. Hablo de las críticas que recibíamos en el cuerpo técnico. Nunca fuimos aceptados por la gente de Chivas y lo sabía perfecto. Es normal, y para que siga un técnico es a base de resultados y al final no los conseguimos".

El estratega paraguayo dirigió sólo 29 partidos de Liga al chiverío, además del Mundial de Clubes del que no pasó la primera fase.

"Asumo total responsabilidad porque fue el plantel que diseñamos y lo asumo por todo lo que pasó en Chivas. No se pudo ganar y por eso la directiva de poder cesarnos", aceptó para la Última Palabra de la cadena FoxSports.

"Los directivos nos apoyaron en todo momento, lógicamente (con las derrotas) esto ya era insostenible, pero siempre hubo un buen diálogo. Nunca pasó por mi mente abandonar el barco".

Aunque dijo no desear poner pretextos de su fracaso rojiblanco, Cardozo concluyó que el Guadalajara por su filosofía nacionalista, está en desventaja para competir contra otros clubes en la actualidad.

"Chivas no puede... y necesita los mejores futbolistas mexicanos para competir, pero sabemos que eso no va a suceder, entonces necesita darle procesos más largos al entrenador", insistió.

"No tenemos mucho de donde escoger... los rivales contratan siete extranjeros... los mejores jugadores mexicanos están en el extranjero".

Se dijo agradecido con la disposición de los jugadores, pero aceptó que no a todos les gusta la disciplina que trató de imponer en el equipo.

"Es normal que algunos jugadores se puedan molestar por la disciplina que pone uno, pero nunca vas a encontrar a una ser humano que triunfa siendo indisciplinado", afirmó el estratega guaraní.

"El equipo nunca jugó como yo pretendía que jugara, tampoco yo logré hacer que jugara como a mi me gusta. A mi me gusta que mi equipo intente jugar bien, ataque con mucha gente, un equipo alegre en el campo", mencionó.