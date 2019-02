Merengue molido tras Clásico en Copa del Rey

El francés del Real Madrid Raphael Verane compartió en redes sociales una imagen de cómo quedó su rodilla en la jugada del segundo gol del Barcelona, ayer en la Semifinal de la Copa del Rey.

Pese a lo aparatoso de la lesión, la jugada fue limpia y sólo queda la duda en qué momento recibió el golpe tras la jugada en la que participaron su compañero Carvajal y el atacante del Barsa, Luis Suárez.

That's how the knee of @raphaelvarane was after the match of @realmadrid against @FCBarcelona pic.twitter.com/O7sWWkCowk