La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf) confirmó hoy los emparejamientos y el calendario para los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2019. La segunda ronda de la principal competencia de clubes de la región se llevará a cabo del 5 al 6 y 12 al 4 de marzo.

Los partidos de ida de los cuartos de final están programados para comenzar el martes, 5 de marzo en Nueva York, seguidos por los partidos de vuelta la siguiente semana. En abril, los ganadores de los cuartos de final se enfrentarán en las semifinales, seguidos de las finales la última semana de abril y la primera semana de mayo.

Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2019 – Cuartos de Final

*Hora del Este y el equipo local figura primero

Martes, 5 de marzo de 2019

20:00 (20:00) New York Red Bulls (USA) vs Santos Laguna (MEX)

22:00 (21:00) Houston Dynamo (USA) vs Tigres UANL (MEX)

Miércoles, 6 de marzo de 2019

20:00 (20:00) Club Atletico Independiente (PAN) vs Sporting Kansas City (USA)

22:00 (21:00) CF Monterrey (MEX) vs Atlanta United (USA)

Martes, 12 de marzo de 2019

21:00 (19:00) Santos Laguna (MEX) vs New York Red Bulls (USA)

23:00 (21:00) Tigres UANL (MEX) vs Houston Dynamo (USA)

Miércoles, 13 de marzo de 2019

20:00 (20:00) Atlanta United (USA) vs CF Monterrey (MEX)

Jueves, 14 de marzo de 2019

20:00 (19:00) Sporting Kansas City (USA) vs Club Atletico Independiente (PAN)

Abril – Mayo

2-4 Semifinales de Ida

9-11 Semifinales de Vuelta

23-25 Final de Ida

30-2 Final de Vuelta