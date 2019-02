Caixinha: el equipo no está ansioso

Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, aseguró que La Máquina no marcha con ansiedad pese a que es 10 de la clasificación del Clausura 2019, siendo que el torneo pasado nunca bajó del tercer puesto.

"El equipo no está ansioso, tenemos una estructura de una célula y ellos son el núcleo que es lo más importante y trabajamos para que nuestra membrana sea fuerte y el núcleo no se vea afectado", explicó Caixinha este viernes en La Noria.

"Hablar de lo que son 21 años, hablar de la Final que perdiste el 16 de diciembre, hablar de la comparación de este torneo con el anterior no tiene cabida en este momento. Eso hace parte del pasado y no puedo cambiarlo, lo que sí puedo cambiar es el rumbo del futuro. Eliminar el pasado porque eso es un poquito permeable a la membrana".

El DT luso confía en que sus hombres de ataque rompan el cero y cuenta sobre la cena que tuvo con ellos.

"Me los llevé a mi casa a cenar, ya tenía tiempo que no cocinaba, salió bien el risotto, no hablamos de futbol, no hablamos de goles, hablamos de los momentos que se viven en el futbol, de los momentos que viven los delanteros", apuntó.

"Entonces también tuvimos una semana larga para trabajar más dinámicas de definición, dinámicas de los delanteros, de llegadas, porque fue una semana que nos permitió trabajar eso cuando la definición o la contundencia no ha sido clara para nosotros".