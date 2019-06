Señora se disculpa con Bruce Arena después que esposo le gritó en Carson

Bruce Arena tuvo un regreso triunfal el domingo por la noche en Carson cuando su Revolution de Nueva Inglaterra venció por 2-1 al Galaxy de Los Ángeles, una franquicia con el que gozó días de gloria junto a figuras como Landon Donovan y David Beckham.

Tras el 2-1, en el que Zlatan Ibrahimovic anotó un golazo, el exentrenador del Galaxy habló de su regreso a la cancha del ahora llamado Dignity Health Sports Park.

“No tengo nada más que grandes recuerdos. Ganemos, perdamos o empatemos, este nunca va a ser un ambiente en el que no me sienta cómodo. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Una señora fue muy amable al venir hacia mí y disculparse por lo que me gritó su esposo”, declaró Arena, quien tiene en su carrera la mancha de la eliminación de Estados Unidos de Rusia 2018.

“Creo que me gritaban más cuando era entrenador aquí de lo que me gritaron esta noche”.

Fue el primer juego de liga de Arena en el banquillo del Revolution, equipo en el que también es el director deportivo. Arena entrenó al Galaxy de 2008 a 2016, donde ganó tres Copas MLS, incluyendo una en 2014 ante el Revolution. También obtuvo el Supporter’s Shield en 2010 y 2011 y los campeonatos de la Conferencia Oeste de 2009, 2011, 2012 y 2013.