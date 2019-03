Bélgica despacha a Rusia, a pesar de este ‘oso’ de Courtois

Con un primer tanto de Youri Tielemans y un doblete de Eden Hazard, Bélgica se impuso este jueves por 2-1 ante Rusia, que había logrado el empate por 1-1 gracias a que Denis Cheryshev supo aprovechar un clamoroso error del guardameta Thibaut Courtois en la única ocasión de peligro para los visitantes.

Los "Diablos Rojos" terceros en el Mundial del año pasado, y Rusia, que alcanzó los cuartos de final en el en el campeonato del Mundo de 2018 en el que ejerció de anfitriona, son los dos favoritos para lograr la clasificación directa para la Eurocopa de 2020 en el Grupo I, que completan Escocia, Chipre, Kazajistán y San Marino.

Los de Roberto Martínez, privados por lesión Romelu Lukaku y Kevin de Bruyne, formaron en un 3-4-3 y se entregaron a un fútbol ágil, físico y directo frente a una Rusia que, bajo la dirección técnica de Stanislav Cherchésov y organizada en un 5-4-1, buscó el contraataque y las jugadas a balón parado.

Los locales se adelantaron en el minuto 13 en una veloz contra colectiva que definió Youri Tielemans, centrocampista del Leicester City que inscribió en el Estadio Rey Balduino de Bruselas su primer gol con la selección absoluta.

Pero los rusos tardaron sólo un minuto en volver a colocar las tablas en el marcador, gracias a un despiste de Thibaut Courtois cuando el guardameta del Real Madrid -suplente desde la llegada de Zinedine Zidane al Santiago Bernabéu- dudó al iniciar una jugada y regaló un balón de gol a Cheryshev, ocasión que no perdonó el delantero del Villarreal.

