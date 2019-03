¿Cuál ha sido el mejor gol en la historia del Barcelona? No podía ser otro...

No podía ser otro. ..

La afición del Barcelona decidió que el mejor gol en la historia del club fue el anotado por Lionel Messi ante el Getafe en la temporada 2006-2007 de LaLiga.

A través de su sitio web, el cuadro blaugrana dio oportunidad a sus seguidores de votar por el gol de su preferencia, en una dinámica que duró 100 días y tuvo en consideración 64 anotaciones.

Más de medio millón de votos tomaron para que Messi se llevara el galardón por aquella anotación en la que dribló desde media cancha a la defensiva del Getafe para definir ante la salida del arquero, en una jugada que recordó lo hecho por Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986 ante Inglaterra.

Además, Messi llegó a la final de la dinámica nominado por su gol ante el Athletic de Bilbao en la Final de la Copa del Rey 2014-2015, donde también hizo gala de sus habilidades con el regate, y ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la temporada 2010-2011 de LaLiga.

El único rival de la 'Pulga' en el 'final four' fue el gol de Sergi Roberto que significó la remontada sobre el PSG en la temporada 2016-2017 de la Champions League.

