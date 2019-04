Barcelona, sin Messi, empata 0-0 con Huesca

Con Lionel Messi y casi todo el resto de los titulares descansando para enfrentar al Manchester United , el técnico del Barcelona Ernesto Valverde decidió hacer experimentos.

Valverde presentó un irreconocible once titular y el líder saldó el sábado un empate 0-0 con Huesca, el colista de la Liga española.

Messi encabezó el listado de ausencias del Barça, que ahora cuenta con 74 puntos y una cómoda ventaja de nueve sobre el Atlético de Madrid, su más cercano perseguidor, con seis fechas por disputar. Huesca sigue en el fondo con 25.

El arquero alemán Marc-André Ter Stegen fue el único de los titulares que salió al campo de El Alcoraz a afrontar el duelo doméstico. La atención de los azulgranas se enfoca a su compromiso de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United el próximo martes.

"Casi la mayoría de los que han jugado menos les tocó actuar hoy y lo hicieron bastante bien contra un equipo que realmente estando abajo en la tabla lo hicieron muy difícil", comentó Arturo Vidal, el veterano volante chileno del Barça que recibió la oportunidad de jugar desde el vamos.

Messi ni siquiera entró en la convocatoria luego de que en la ida de la serie de Champions, que los azulgranas 1-0 a media semana, recibió un duro golpe en el rostro en Old Trafford.

"Todos, los que estamos aquí y los que no vinieron están pensando en el partido del martes", dijo Vidal. "Será difícil, el objetivo que todos queremos es la Liga que ya tenemos cerca, pero la Champions es el sueño de todos".

Valverde tampoco incluyó a Sergio Busquets, mientras que Ivan Rakitic fue descartado por estar afiebrado y Sergio Roberto no jugó por molestias musculares. Luis Suárez y Gerard Piqué, por su parte, purgaron suspensiones por acumulación de tarjetas.

En su puesto, Valverde dio pista a varios juveniles. El lateral senegalés Moussa Wague (20 años) y el central francés Jean-Clair Todibo (19) hicieron sus debuts, al igual que el volante Riqui Puig (19).

"Era una situación difícil porque era mucha gente nueva pero era lo que teníamos que hacer", comentó Valverde. "En el inicio sobre todo nos ha costado, hasta que los jugadores se han soltado un poco".

A pesar del cambio extremo en el cuadro, el Barça tuvo el mando y en un par de minutos generaron las opciones más importantes en la primera mitad.

El francés Ousmane Dembélé, quien volvió a la actividad luego de perderse las últimas cuatro fechas por una dolencia muscular, tuvo la opción de gol más clara con un disparo en el área que apenas fue desviado por el arquero Roberto Santamaría a los 15. Segundos después, el portero local volvió a ser figura al desviar un remate de cabeza del defensor colombiano Jeison Murillo.

El primer disparo a gol de Huesca los anfitriones no llegó hasta los 39 con un intento de Enric Gallego hasta el minuto 39.

En el complemento los visitantes se lanzaron al frente en busca del triunfo, pero se llevaron un susto cuando un disparo de Dembélé pasó a un lado del marco.

El Barsa, que apenas tuvo su segundo partido sin hacer un gol en el torneo, mantiene su marcha rumbo al campeonato al enlazar 20 fechas sin derrota (15 triunfos y cinco empates).

En otro partido, con un soberbio tanto de tiro libre de Antoine Griezmann y una gran definición de Álvaro Morata, el Atlético de Madrid venció en la capital española 2-0 al Celta de Vigo.

Antes de la magistral ejecución de Griezmann a los 42, el arquero Jan Oblak se erigió como la figura con tres atajadas que salvaron su meta con sendos remates a gol.

Morata ingresó y en un contragolpe recibió un pase de Griezmann, que llevó hasta el área y con un regate se quitó al arquero Rubén Blanco para definir con marco abierto a los 74.

Celta se mantiene en el 16to sitio, apenas dos puntos por encima del descenso.

En el derbi andaluz, Pablo Sarabia marcó un tanto y dio el pase para otro con lo que el Sevilla venció en casa 3-2 al Betis para subir al cuarto lugar, el último que da acceso a la próxima Liga de Campeones.

Munir El Haddadi abrió la cuenta a los 26 minutos, con un remate de cabeza tras un centro al corazón del área de Sarabia, quien firmó su gol a los 59 a pase de Wissam Ben Yedder. El centrocampista argentino Franco Vázquez cuajó el tercer tanto con un potente disparo desde fuera del área a los 63.

El volante argentino Giovani Lo Celso emparejó momentáneamente transitoriamente a los 55 para el Betis. Cristian Tello acercó a los visitantes con un tiro libre a los 82.

Sevilla quedó provisionalmente cuarto con 52 puntos, dos más que Getafe. El equipo madrileño visita a Valladolid el domingo. Betis se estancó en la novena con 43 unidades.

En otro resultado, con un tanto de Adriá Pedrosa (19) y un autogol de Víctor Laguardia (47) el Espanyol se impuso en casa 2-1 al Alavés, por los que marcó el delantero argentino Jonathan Calleri (56).

Espanyol se colocó décimo con 41 puntos y Alavés se estancó en la séptima plaza con 45.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.