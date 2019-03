Así despidieron a Cardozo tras otra derrota de Chivas ante América

Ya convertido en el blanco de la frustración de un sector de la afición, el técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo dijo entender que ya pidan su cese, pero lo prefiere, a que sus jugadores sientan más presión por el mal paso.

"Soy hombre de futbol, desde chiquito, a mi no me sorprende eso, ni me molesta, ni me achica. Me gusta, yo soy un guerrero, siempre lo que logré, lo hice gracias al trabajo, a la entrega, al profesionalismo, la verdad que la gente se puede meter conmigo, y mientras se metan conmigo está todo bien. Que no se metan con los jugadores que son los que juegan, entonces no me molesta para nada", declaró el paraguayo tras la segunda derrota en Clásico Nacional en apenas cuatro días.

Al finalizar el primer tiempo y cuando terminó el encuentro, un sector de la tribuna coreó el "Fuera Cardozo... fuera Cardozo", mientras el guaraní los arengó pidiendo apoyo cuando se dirigía al vestidor.

¿Fuera Cardozo? Esa no es la solución en Chivas...El problema es mucho más de fondo. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 17, 2019

"La gente que paga su boleto tiene derecho de gritar y de exigir resultados y no, no me molesta para nada", insistió el pastor rojiblanco.

Sobre la nueva derrota de 2-0 ante las Águilas, el estratega rescató el carácter con el que terminaron pese a las adversidades, lo que les llevó a por lo menos generar dos opciones de gol sin poder concretarlas.

"Dejaron todo, no hay reproche para ellos porque hoy morimos como grandes, tuvimos cuatro oportunidades de gol, o sea... si ustedes me preguntan algo del aficionado y si quieren que me vaya o quieren... (mejor) hablen de futbol porque tuvimos oportunidades claras que sacó Marchesín con la forma que planteamos, mi equipo fue al frente al ataque sin importar atrás, entonces creo que dejaron todo y si la gente se quiere meter conmigo está perfecto", argumento Cardozo.

La afición de Chivas está muy molesta con lo que vive el equipo y grita "fuera Cardozo" pic.twitter.com/2lXEPQwV6F — León Iturbide (@Leon_Iturbide) March 17, 2019

Al mencionarle que sus Chivas hoy no sólo están fuera de la Copa, sino fuera de zona de Liguilla, se mostró confiado en que saldrán de la crisis.

"Un Clásico se juega con intensidad, vergüenza, que te duela perder así como hoy lo jugamos, no como el miércoles. ¿como saldremos adelante de esto?, trabajando y ganando. Tenemos que ganar a Pumas porque si no se nos complicará mucho más todavía, eso parará muchas críticas, esta es la primera vez que salimos de zona de calificación. Tengo confianza en que saldremos de esto", afirmó.