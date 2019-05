Por medio de un audio, Vergara pide ignorar rumores

A través de un mensaje de voz que se difundió en redes sociales, Jorge Vergara, dueño de Grupo Omnilife y Chivas, se dirigió a los distribuidores de su empresa, a quienes pide no hacer caso a rumores.

"Hola, soy Jorge Vergara, ¿cómo están?, yo muy bien y espero que ustedes también. Felicidades por el cierre de abril, fue rompe récords, estuvieron fantásticos y aquellos que se distraen con los rumores, no les hagan caso. La mejor muestra es esta nota de voz", dijo el empresario en un audio que refleja su voz con su tono característico, pero con rasgos de estar afónico de la garganta.

El dueño de Chivas había aparecido públicamente por última vez en abril del 2018, cuando presentó a Francisco Gabriel de Anda como director deportivo.

En mayo tuvo su último contado con el equipo, previo a jugar la Final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Desde entonces el empresario ha radicado en Estados Unidos, en donde ha tomado ya casi un año de retiro de su empresa, aunque su ausencia ha estado envuelta en diversas versiones y rumores que han dejado en duda su estado de salud.

"Aparte de agradecer a todo el mundo que ha pedido por mí, tengo muchas bendiciones que he recibido de todos ustedes. Aquí sigo con ustedes respaldándolos. Felicidades y los quiero mucho", dijo Vergara en otro Pat del audio que dura 31 segundos.

Durante el mensaje Vergara nunca hizo alusión a sus Chivas, equipo que atraviesa por otra nueva crisis deportiva, ya que el mensaje lo centró en dar certeza sobre su estado actual a sus socios y empleados en Omnilife.

Sin embargo, aunque el motivo del audio era para "tranquilizar", algunos aficionados de las Chivas quedaron más preocupados.

