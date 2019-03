Arsenal y FC Bayern jugarán en Carson el 17 de julio

Relevent Sports Group (RSG) anunció el calendario del International Champions Cup 2019 (ICC) en su evento de lanzamiento en la ciudad de Nueva York. El torneo de este año albergará a 12 de los mejores clubes del mundo que jugarán 18 partidos en los Estados Unidos, Europa y Asia, consolidando al ICC como el principal torneo internacional de clubes de verano. En Carson, CA, Arsenal se enfrentará al FC Bayern el miércoles 17 de julio en Dignity Health Sports Park.

El partido marca la quinta ocasión que el torneo visita el área de Los Ángeles, incluyendo un partido en 2013 en el Dodger Stadium y encuentros en 2015, 2016 y 2018 en Carson en Dignity Health Sports Park, antes conocido como StubHub Center.

La séptima entrega del torneo incluye innovadores encuentros de clase mundial, destacando la histórica rivalidad entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se jugará por primera vez fuera de Europa el 26 de julio en el Estadio MetLife. Los clubes de este año incluyen ganadores de la UEFA Champions League, así como de las grandes ligas europeas y de la Liga MX. Desde su debut, este nivel de competencia ha establecido al ICC como un elemento fijo en el calendario de futbol y el inicio de la temporada.

Calendario 2019

Martes, 16 de julio

AS Roma vs. Chivas de Guadalajara – Chicago, SeatGeek Stadium

Miércoles, 17 de julio

Arsenal vs. FC Bayern – Los Ángeles, Dignity Health Sports Park

Sábado, 20 de julio

Manchester United vs. Inter – Singapore, National Stadium

Arsenal vs. AS Roma – Charlotte, Bank of America Stadium

FC Bayern vs. Real Madrid – Houston, NRG Stadium

Benfica vs. Chivas de Guadalajara – Bay Area, Levi’s® Stadium

Domingo, 21 de julio

Juventus vs. Tottenham Hotspur – Singapore, National Stadium

Martes, 23 de julio

Real Madrid vs. Arsenal – Washington, D.C, FedExField

FC Bayern vs. AC Milan – Kansas City, Arrowhead Stadium

Chivas de Guadalajara vs. Atlético de Madrid – Arlington, Texas, Globe Life Park in Arlington

Miércoles, 24 de julio

Juventus vs. Inter – China, TBD

AS Roma vs. Benfica – Tri-State Area, Red Bull Arena

Jueves, 25 de julio

Tottenham Hotspur vs. Manchester United – Shanghai, Hongkou Football Stadium

Viernes, 26 de julio

Real Madrid vs. Atlético de Madrid – Tri-State Area, MetLife Stadium

Domingo, 28 de julio

AC Milan vs. Benfica – Boston, Gillette Stadium

Sábado, 3 de agosto

Manchester United vs. AC Milan – Cardiff, Principality Stadium

Domingo, 4 de agosto

Tottenham Hotspur vs. Inter – London, Tottenham Hotspur Stadium

Sábado, 10 de agosto

Atlético de Madrid vs. Juventus – Stockholm, Friends Arena