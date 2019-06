Arrestan a ex astro del fútbol por corrupción

El ex presidente de la UEFA y ex estrella del fútbol, Michel Platini, rechazó haber cometido algún acto indebido mientras era interrogado por la policía de Francia luego de haber sido detenido como parte de una pesquisa de corrupción sobre la votación que le otorgó a Qatar la sede de la Copa del Mundo de 2022.

Platini, ex astro de la selección francesa que se convirtió en uno de los directivos del fútbol más poderosos del mundo para después ser expulsado del deporte, fue detenido el martes luego de ser citado por la oficina de anticorrupción y delitos financieros de la Policía Judicial en las afueras de París, comentó un funcionario judicial a The Associated Press, confirmando un reporte publicado en internet por el sitio noticioso Mediapart.

El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir públicamente la investigación en curso.

Platini, de 63 años, puede ser puesto en libertad, pero las autoridades también pueden presentarle cargos formales cuando termine de ser interrogado.

El equipo de comunicaciones de Platini dijo que también fue interrogado por la concesión de la Eurocopa 2016 a Francia.

Añadió que el francés, tres veces mundialistas y ex figura del Juventus, estaba “absolutamente confiado en el futuro” y que no tiene “nada que reprocharse”.

“Michel Platini se expresó con calma y precisión, respondiendo a todas las preguntas, incluidas aquellas sobre las condiciones para la concesión de la Euro 2016, y ha proporcionado explicaciones útiles”, señaló el comunicado emitido por el equipo.

Agregó que el ex capitán de la selección francesa fue detenido por “razones técnicas”. Su abogado, William Bourdon, explicó que, al tenerlo bajo custodia, los investigadores de la policía garantizan que tanto él como los testigos no puedan conferir entre ellos sobre sus testimonios.

Platini ayudó a Francia a llegar a las semifinales de la Copa del Mundo en 1982 y 1986. También guió a su equipo al título de la Eurocopa de 1984.

Jugó para los clubes de Nancy y Saint-Étienne para después irse a la liga italiana con la Juventus. Ganó en tres ocasiones seguidas el Balón de Oro como el mejor jugador de Europa durante su periodo con la Juve de 1983 a 1985.

Las autoridades también detuvieron el martes a Sophie Dion, que fungió como asesora de deportes de Nicolas Sarkozy durante su presidencia, agregó el funcionario. Claude Gueant, exsecretario general del Elíseo con Sarkozy, también fue interrogado por los investigadores como testigo, pero no fue arrestado.

Los fiscales financieros franceses han estado revisando el proceso de adjudicación de los Mundiales de 2018 y 2022 y ya habían interrogado al expresidente de la FIFA Joseph Blatter.

La fiscalía financiera abrió una investigación por posible corrupción privada, asociación para delinquir, tráfico de influencias y por beneficiarse de ese tráfico de influencias en relación con las justas de 2018 y 2022, otorgadas a Rusia y Qatar, respectivamente.

La FIFA dijo que está al tanto de la situación de Platini, pero rechazó comentar más al respecto. Debido a su posición como presidente de la UEFA, el francés también fungió como vicepresidente de la FIFA.

Gran parte de la trama se centra en la decisión de Platini de votar por Qatar para albergar la justa.

Blatter, que presidía la FIFA en el momento de la votación en 2010, culpó a Platini de renegar de un “pacto de caballeros” secreto para conceder el máximo torneo de selecciones a Estados Unidos.

Platini dijo a la AP en 2015 que "podría haber comentado" a las autoridades estadounidenses que votaría por su candidatura.

Sin embargo, cambió de opinión tras una reunión en noviembre de 2010, auspiciada por el entonces presidente galo Nicolas Sarkozy en su residencia oficial en París, a la que asistió el príncipe heredero de Qatar, ahora emir, Tamim bin Hamad al-Thani.

Platini ha insistido en que esa reunión no influyó en su voto hacia Qatar menos de dos semanas después.

"Sarkozy nunca me pidió votar por Qatar, pero yo sabía que iba a ser bueno”, contó a la AP en 2015.

Durante una entrevista también en 2015 con Financial Times, Blatter dijo que antes de la votación Platini le comentó: "Ya no estoy en tu bando porque el jefe del Estado me ha dicho que deberíamos considerar la situación de Francia”.

Tanto Platini como Blatter fueron destituidos de sus cargos al frente del fútbol europeo y mundial en 2015. La FIFA vetó a Platini por mala gestión financiera en relación con un pago de dos millones de dólares autorizado por Blatter. Está previsto que la suspensión expire en octubre.

Los métodos de Qatar para llevar al Copa del Mundo a Oriente Medio por primera vez en la historia han sido investigados por la FIFA.

El abogado estadounidense Michael Garcia halló que parte de las prácticas qataríes "podrían no haber cumplido los estándares” requeridos por la FIFA, pero concluyó que no había “evidencias de ninguna actividad inapropiada por parte del equipo de la candidatura”.