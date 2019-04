Copa América 2020 será en Argentina y Colombia

Argentina y Colombia organizarán conjuntamente la Copa América de 2020, anunció el martes la Conmebol.

La decisión fue anunciada en una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro, donde se jugará la final de esta edición el 7 de julio.

La Conmebol decidió disputar una edición de su campeonato de selecciones en 2020, con el fin de unificar el calendario con el de la Eurocopa e iniciar un nuevo ciclo cuatrienal.

CONMEBOL has announced that the 2020 Copa America will be divided into North and South divisions, with both divisions having a “guest”.



Crossing my fingers that those guests will be USA and Mexico. pic.twitter.com/tgaRBQc769