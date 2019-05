Marchesín salva al América de la eliminación

Cruz Azul cortó la racha de 15 partidos sin vencer al América pero no fue suficiente para avanzar a las Semifinales del Clausura 2019.

La Máquina se impuso 1-0 pero con un marcador 3-2 a favor las Águilas avanzaron de instancia y sigue el sueño vivo para el bicampeonato y su doblete, dado que ya ganaron la Copa MX.

Jonathan Rodríguez fue el encargado de hacer el gol para los cementeros al minuto 48 al tomar un balón en el área, darse la vuelta y fusilar a Agustín Marchesín.

Roberto Alvarado finds Rodríguez with a great pass and earns an assist as Cruz Azul try to make a comeback vs America. pic.twitter.com/mqeOgZe6ay