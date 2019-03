Se deja América alcanzar por Atlas en Carson

América perdió una ventaja de dos goles y selló un empate 2-2 ante Atlas en partido amistoso celebrado en el Dignity Health Sports Park, de Carson, California.

Miguel Herrera colocó a lo mejor disponible para afrontar este compromiso que se dividió en dos partes, la primera para el conjunto de Coapa gracias a las buenas intervenciones de Henry Martin, Jérémy Ménez y Andrés Ibargüen.

La segunda mitad fue a favor del Atlas, que luego de realizar varias modificaciones, tomó el mando del partido con los canteranos Jesús Gómez y Denilson Villa.

Las Águilas abrieron el marcador al 26', cuando Ménez hizo efectiva una pena máxima que minutos antes ganó Martin cuando intentó centrar, pero Jorge Segura, zaguero del Atlas, cortó la trayectoria del balón con la mano.

Jérémy le quitó el penal a Emanuel Aguilera, cobrador oficial del equipo, y definió a lo 'Panenka' para poner el 1-0.

Ya al 48', América extendió su ventaja luego de que Paul Aguilar remató de buena manera un centro de Nicolás Benedetti dentro del área.

Por si te lo perdiste, revive el gol de P.Aguilar #VamosAmérica #TourAguila America vs Atlas https://t.co/tHDYrKXstA pic.twitter.com/72AV7ApjMm — Club América VAVEL (@America_VAVEL) March 24, 2019

Tras esa anotación, los técnicos de ambos equipos realizaron múltiples cambios para darle minutos a todos sus jugadores, pero el que salió mejor parado en la ecuación fue Leandro Cufré, DT del Atlas.

Tras el ingreso de varios de sus elementos juveniles, los rojinegros ganaron dinámica y al 72' descontaron en el marcador con un buen disparo de Alejandro Díaz dentro del área grande.

Ya en el 81', Jesús Gómez aprovechó una serie de rebotes y, tras una corta intervención del "Güero", Gómez disparó potente y venció al arquero Óscar Jiménez para lograr la igualada.

Tras este duelo amistoso, tanto América como Atlas volverán a sus respectivas ciudades para preparar sus compromisos de la Jornada 12.

Piden cambiar estilo ‘Panenka’ a ‘Ramos’ tras penal de España

Rodrigo Moreno, delantero de España, bromeó este sábado con que dentro de poco "la patente" de los penaltis "a lo Panenka" van a tener que "cambiar de nombre" por el de Sergio Ramos, después de que el central marcara así el que dio el triunfo a la selección ante Noruega en Mestalla.

"Demuestra una personalidad muy grande. Hemos hecho un buen partido, merecíamos salir de aquí con una victoria más abultada pero, lo mejor siempre ganar", explicó en declaraciones a los medios el autor del primer gol de España.

El delantero dijo que él no ha tirado un penalti así en su vida. "No sé si lo haría con un 1-1 en el primer partido de la clasificación. A lo mejor un 5-0 me atrevería", agregó.

Respecto a su actuación dijo que cree que hizo "un buen partido" pero también que es "autocrítico" y que "cuando el equipo está bien es más fácil destacar".

"Me he entendido muy bien con Jesús (Navas) en la banda. Él al principio estaba jugando todas las acciones en individual y siempre sacaba el centro, así que yo me metía más en el área y le dejaba más el hueco", explicó.

Además, reconoció que fue "especial" jugar en el estadio en el que es su casa por ser jugador del Valencia. "Para mi jugar con la selección es un orgullo tremendo y una satisfacción enorme y poder hacerlo en Mestalla más aún por el cariño que me tiene la gente y por el que le tengo yo a ellos así que ha sido un gol especial para mí", confesó.

El delantero del Valencia dijo que lo que ha vivido la selección los últimos meses no es "una revolución" sino que es "fútbol".

"El tiempo pasa para todos y Xavi, Iniesta o Puyol ya no están en la selección no porque no quieran, sino porque la vida del futbolista es así y ahora nos toca a nosotros dar el nivel que dieron ellos", afirmó.

"España ha dominado el fútbol de 2008 al 2012 y estamos en el 2019. Ha pasado un tiempo y tenemos que empezar a mirar lo que es el ahora y el mañana. Lo que pasó paso y queremos volver a disfrutarlo", concluyó.