Reporte EN VIVO del América vs. León en semifinales de la Liga MX

La última vez que América intentó ser bicampeón, León le puso freno a ese sueño.

Esta vez, las Águilas esperan un final distinto. Se miden contra la “Fiera” en una de las semifinales del torneo Clausura mexicano.

Pero los aficionados de ambos equipos tuvieron esperar un día más para mirar el encuentro de ida. Se pospuso de este miércoles al jueves ante los altos niveles de contaminación en la capital mexicana, debido al humo de incendios forestales. El miércoles se informó que como medida de precaución, la semifinal se mudaba a La Corregidora de Querétaro.

La situación dejó a muchos confundidos, hasta el mismo León, que se quedó en un autobús esperando la orden de si deberían viajar a la Ciudad de México o Querétaro.

Leon players stranded for an hour in a gas station yesterday waiting to find out where today’s semi v America would be played. Irony is that the site chosen was Queretaro, which is less than 2 hours from Leon! Air pollution in #cdmx meant game had be moved pic.twitter.com/7bNXCv5uMw