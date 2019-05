Esto dijo Ignacio Ambriz tras la derrota en la final

El entrenador del León, Ignacio Ambriz, aseguró que, aunque su equipo perdió ante Tigres la final del Clausura del fútbol mexicano, quedó la satisfacción de recuperar la garra característica del conjunto.

"No debemos irnos con la cabeza baja; es una lástima que no hayamos podido festejar, pero la gente se va contenta de recuperar ese León con garra y determinación", dijo el estratega en una rueda de prensa.

El León dominó el partido de vuelta de la final este domingo, pero fue incapaz de vulnerar la zaga de los "felinos" del técnico brasileño Ricardo Ferretti y perdió la serie 1-0, al caer por ese marcador el jueves en el duelo de ida en casa de su rival.

La sequía ofensiva del León el final coincidió con la partida a la selección mexicana que juega el mundial sub-20 del delantero José Juan Macías, uno de los dos mejores atacantes del equipo, sin embargo Ambriz se negó a buscar justificaciones para el revés.

"Sería sacar pretextos y no soy así; sabía que se iba a ir. Intenté en este segundo juego algo diferente, ocupar el medio campo con bastantes volantes y aunque no conseguimos la estrella, estamos orgullosos de que dejamos todo y no nos guardamos nada", agregó.

De la mano de Ambriz, el León implantó en el Clausura un récord de 12 victorias consecutivas y terminó el torneo con 41 puntos, marca para torneos cortos con 17 equipos. Sin embargo, en la liguilla el cuadro bajó el rendimiento en parte por la sequía goleadora del ecuatoriano Ángel Mena, líder anotador del torneo, pero sin goles en los últimos ocho encuentros, incluidos los seis de la liguilla.

Ambriz lamentó que Mena se lesionase en el minuto 32 y recordó que durante la temporada debió luchar con lesiones de otros jugadores como el defensa mexicano Osvaldo Rodríguez, el volante peruano Pedro Aquino y el delantero paraguayo Walter González.

"Las bajas no permitieron la rivalidad deportiva entre nosotros, Walter y Pedro, a lo mejor hubieran sido titulares. Es hablar de algo que no tuvimos, pero hemos dado la cara", agregó.

El estratega dijo que después de un gran torneo, faltó culminarlo con el título, pero están las condiciones para buscar triunfos en la próxima temporada.

"Tenemos tiempo para sentarnos para planear lo que queremos, tenemos la Liga de campeones de Concacaf y debemos armarnos porque queremos la revancha", concluyó.EFE