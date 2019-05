Con californiano Álvarez y texano Muñoz, México gana Campeonato Sub-17 de Concacaf a Estados Unidos

México venció 2-1 a Estados Unidos en la Gran Final del Campeonato Sub-17 de la Concacaf en Bradenton, Florida, en otra edición del clásico de Norteamérica en categorías menores. Los dos conjuntos ya estaban clasificados al Mundial de Brasil 2019 pero el orgullo estaba en juego.

México refrenda campeonato Sub-17 de Concacaf ante Estados Unidos - ESPN

Pero el primer tanto del encuentro lo anotó Griffin Yow (DC United) a los 8 minutos, en una jugada en la que aprovechó un descuido defensivo del conjunto Tricolor, que ha ganado dos campeonatos del mundo en esa categoría. Fue el cuarto gol del torneo para Yow.

Goal USA! Griffin Yow heads home the opener for USA. Tayvon Gay with the assist. Gio Reyna with the initial cross. USA 1-0 Mexico 12'

Estados Unidos tuvo varias oportunidades pero no pudo concretarlas, algo que terminarían pagando más adelante.

Busio off the post - Mexico goalkeeper got a fingertip on it. USA 1-1 MEX 26'

Sin embargo, México igualó el marcador cuando el californiano Efraín Álvarez sirvió un gran pase al texano Santiago Muñoz (Santos), quien cabeceó y logró el 1-1. Álvarez juega con el Galaxy de Los Ángeles y anteriormente representó a Estados Unidos.

Goal Mexico. Efrain Alvarez with the assist. Santiago Munoz with the goal. USA 1-1 Mexico 20'

Con el duelo empatado 1-1, todo parecía indicar que el campeonato se definía desde los puntos de penalti, hasta que Israel Luna, del Pachuca, anotó el gol definitivo en el segundo tiempo extra.

Mexico's Israel Luna, who scored the Championship's winning goal, is the Goal of the Day

Fue el octavo título de México en nueve participaciones en Concacaf y el cuarto de forma consecutiva. México, Estados Unidos, Canadá y Haití representarán a la zona en el Mundial de Brasil 2019.