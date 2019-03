Elogia Almeyda a Carlos Vela

El argentino Matías Almeyda, director técnico del San José Earthquakes, destacó las capacidades futbolísticas y el buen momento que vive el delantero mexicano Carlos Vela con Los Ángeles FC.

"Vela es un jugador que la temporada pasada lo hizo muy bien, es de los mejores jugadores que tiene el futbol mexicano, con mucha calidad, marca diferencia y con experiencia europea", expresó.

Tomorrow's match against the @LAFC will be streamed live on @Twitter! Tune in at 12:30 p.m. PT. #BeatLA



https://t.co/6vD6ZdOr3D pic.twitter.com/P2FR2DkHHd