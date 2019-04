Restaurante de tacos, nachos y esquites también es un golazo en LAFC

El primer año del LAFC en Los Ángeles fue un éxito rotundo. No solo en la cancha, pero también en la cocina.

No solamente en lo deportivo clasificó en los playoffs como el mejor equipo de expansión en la historia, sino que también registró un promedio de asistencia de 22,042 aficionados en los 17 partidos que se vendieron a capacidad.

Obviamente, los grandes beneficiados de esas magníficas entradas fueron los establecimientos de comida, como Chica’s Tacos, un restaurante del centro de Los Ángeles que debutó el año pasado y esta temporada volverá a servir sus tacos, nachos y esquites que son cada vez más populares en el Banc of California Stadium.

Eduardo Miguel, dueño de Chica’s Tacos, dijo a HOY Deportes que una de sus actividades favoritas durante los partidos es pararse en el centro del estadio y observar a todos los aficionados que tienen “las cajas rositas” con las que sirven su comida.

“Este año estamos felices de estar aquí, de representar la comida de Los Ángeles, a nuestro estilo”, dijo Miguel, cuyo restaurante principal está localizado (728 S Olive St, Los Angeles, CA 90014) a escasas millas del estadio del LAFC.

Eduard Cauich

Miguel comenzó con el restaurante hace tres años y desde ese entonces ha visto una gran aceptación del “nuevo taco en Los Ángeles”.

“No es un taco clásico, pero tampoco es un taco muy ‘fancy’. Nos concentramos mucho en la nutrición del taco. Es una tortilla en un taco, porque la tortilla está más gruesa”, explicó Miguel, quien dijo que para él fue algo “natural” el asociarse con el estadio.

Miguel relata que sus inicios fueron cocinando con su abuelo, cuya función era cocinar en una iglesia. Su familia tenía una tortillería en México.

Eduardo Miguel es de padre mexicano y madre salvadoreña.

“Está en nuestra sangre hacer comida para la gente”.

Miguel, nacido en Los Ángeles de mama mexicana y padre salvadoreño, dijo que se mostró asombrado con el recibimiento que tuvo el LAFC en Los Ángeles.

“Se siente como que si este equipo tiene años aquí, se siente como si fueran las Chivas, porque tiene una afición muy grande”, expresó Miguel.

Gran tarea de selección

Además de los tacos, nachos y esquites de Chicas Tacos, el gerente general de Legends Hospitality, Chris McConnaughey, que provee la comida al Banc of California Stadium en Los Ángeles, dijo que Beer Belly y Seoul Sausage, fueron factores del éxito del Banc of California Stadium.

De acuerdo a McConnaughey la tarea principal se hizo nueve meses antes de la apertura de Banc of California Stadium el año pasado.

“Comenzamos con una categoría de comida, como barbacoa. También queríamos que haya algo para la comunidad coreana, así que Seoul Sausage entró muy bien. Con comidas étnicas, comida mexicana, Chica’s Tacos ayudó”, recordó McConnaughey, quien dijo que visitó alrededor de cinco negocios por cada comida.

“Queríamos encontrar la comida que estaba de moda en la gente angelina, que hablaba de Los Ángeles, y salimos a buscarlo, buscamos a socios que son dueños locales”, expresó McConnaughey.

“Cada uno de ellos es algo único en lo que hacen”, declaró.

Otros negocios de comida que se pueden encontrar en el estadio son Rally Stand, The Crest, The Press y LA Rotisserie y The Pitch.