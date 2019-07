Así fue la celebración de Alex Morgan: tomando un té invisible en su cumpleaños

La goleadora de los Estados Unidos no habla de más y de hecho es muy centrada en sus declaraciones, pero cuando está en la cancha, no le busquen, porque la encuentran.

Durante las semifinales del Mundial Femenil, Morgan anotó el 2-1 definitivo en el día de su cumpleaños, para darle el triunfo a su selección. Pero su celebración al minuto 31 es lo que ha sacudido a las redes sociales.

Se trata de una celebración tomando un trago de una vaso de té invisible.

Fue el gol internacional número 107 en su carrera como profesional.

Ellen White había anotado 13 minutos antes por Inglaterra y lo celebró al colocarse unos anteojos invisibles también.

What a goal!



Ellen White takes the lead in the Golden Boot race with her 6th goal of the #FIFAWWC. Great cross from Mead, clinical finish from White. 1-1! pic.twitter.com/U5GoaxbIRv