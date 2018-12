'Piojo' pide a sus jugadores jugar con razón antes que corazón

Ya en Liguilla, el Clásico más pasional de la Ciudad de México se debe jugar con la razón antes que con el corazón.

El América vs. Pumas está repleto de ingredientes emocionales, esos que los americanistas tratarán de contener hasta cierto punto mañana y el domingo en Semifinal.

"De Liga con el corazón, mucho, la afición quiere verte luchar por el resultado. En este tienes que jugar primero con la cabeza y después poner casi a la par el corazón y la entrega, pero tienes que ser muy pensante porque por más corazón que le metas si no haces bien las cosas o las piensas, pues el rival también va a jugar con el corazón, no puedes perder un partido que no tendrías pensando perderlo", mencionó el técnico Miguel Herrera.

Una pasión que no debe derivar en locura. El "Piojo" destacó el que el América ya no llegue en camionetas blindadas a CU y pugnó porque las aficiones sigan manteniendo la sana convivencia.

El timonel entiende que el rival es sumamente complicado porque en un torneo tan competitivo no es sencillo hacer 30 puntos, además de la confianza que ha adquirido David Patiño, tan valorado por su directiva luego de un par de Liguillas consecutivas.

GUIDO, CASI SEGURO

La única duda de Miguel Herrera para enfrentar a Pumas es Guido Rodríguez, aunque confía en que estará al 100 por ciento.

El mediocentro sufrió un golpe en el muslo derecho que le ha impedido entrenar con normalidad. No obstante, el "Piojo" piensa que no habrá problemas para alinearlo.

Además, sintió al equipo tan seguro con la línea de 5 que piensa utilizar el mismo esquema defensivo en la visita de mañana a Ciudad Universitaria.