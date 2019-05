Diez datos y curiosidades de la jornada 37 en la Liga española

1. EL CAMP NOU, TUMBA HISTÓRICA DEL GETAFE



Después de perder 2-0, el Getafe volvió a sumar un mal resultado en el Camp Nou frente al Barcelona que puede privarle de disputar la próxima temporada la Liga de Campeones. El estadio azulgrana es el peor para el club presidido por Ángel Torres. Allí, a lo largo de su historia en Primera División, ha disputado 14 partidos y no ha ganado nunca después de firmar 4 empates y diez derrotas.





2. STUANI, A UN PASO DE IGUALAR SU MEJOR REGISTRO GOLEADOREl uruguayo Christian Stuani marcó un gol amargo para el Girona que no sirvió a su equipo para evitar un descenso que, salvó milagro, se hará efectivo la última jornada. Con su gol, llegó a los 19 en Liga, que sumado al que marcó en Copa son 20. Uno menos que los que marcó en su mejor temporada de la historia, la pasada.



3. GIRONA, UN DESCENSO HACIA LOS INFIERNOSTal vez el equipo de Eusebio Sacristán no podía imaginar al final de la primera vuelta que iba a descender. Después de rebasar el ecuador del campeonato era noveno en la Liga. Tras sumar 13 puntos en la segunda mitad del campeonato, es casi equipo de Segunda División. Necesitará un milagro para no bajar.



4.- JONY, 100 PARTIDOS Y MÁXIMO ASISTENTE DEL ALAVÉSJony Rodríguez celebró este fin de semana en Mestalla su partido número 100 en Primera División y lo hizo con otro buen dato. Con su asistencia a Ximo Navarro, llegó a los 11 pases de gol esta temporada, el récord de un jugador del conjunto vitoriano.



5.- BARRENETXEA, GOLEADOR MÁS JOVEN DE LA REAL SOCIEDADEl joven Ander Barrenetxea, con 17 años, 4 meses y 16 días, marcó su primer gol en la Real Sociedad. Se lo hizo al Real Madrid en Anoeta y superó el anterior registro, que estaba en poder de Joseba Etxeberria. El exjugador de la Real Sociedad marcó su primer gol como donostiarra un 4 de junio de 1995. Hizo un doblete al Sporting con 17 años y 9 meses. Barrenetxea hizo historia.



6.- JOAQUÍN SUPERA LOS 100 GOLES EN PARTIDOS OFICIALESCon el doblete que consiguió ante el Huesca, Joaquín Sánchez llegó a los 101 goles en su carrera profesional. Los marcó con el Betis, el Fiorentina, el Málaga, el Valencia y la selección española.

7.- EL ATLÉTICO, SEGUNDA LIGA CONSECUTIVA POR DELANTE DEL R.MADRIDLa derrota del Real Madrid en Anoeta (3-1) y el empate del Atlético contra el Sevilla en el estadio Wanda Metropolitano (1-1), dejó al conjunto rojiblanco en la segunda posición de forma matemática. Por segunda Liga consecutiva, el Atlético acaba la temporada por delante de su máximo rival.

8.- SARABIA, EL CENTROCAMPISTA MÁS GOLEADOR DEL SEVILLA



Con su gol número 13, el que marcó al Atlético de Madrid, Pablo Sarabia llegó a una cifra nunca antes alcanzada por un centrocampista del Sevilla. Ivan Rakitic, con 12 goles en el curso 2013/14, se acercó a esos números ya superados este fin de semana.



9.- ESTRENOS A FINAL DE CURSOLa penúltima jornada de la Liga Santander dejó varios estrenos goleadores en Primera División, alguno de ellos ilustre, como el de Carlos Soler en el Valencia, que esta temporada aún no había celebrado un gol en Liga, o el de Brahim Díaz, que hizo un golazo para el Real Madrid en Anoeta. También marcaron Joseba Zaldúa y Ander Bengoetxea, que vieron portería por primera vez esta temporada y, en el caso del segundo, en su carrera profesional.



10.- MORALES-ROGER, LA PAREJA MÁS EFECTIVA DEL LEVANTEEl tanto de José Luis Morales para el Levante, el primero de la victoria de su equipo frente al Girona (1-2), sirvió al jugador granota para alcanzar las doce dianas en el campeonato, las mismas que Roger Martí. Entre los dos, suman 24 para convertirse en la pareja más efectiva de su equipo en la historia de Primera División.