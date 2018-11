Maradona mantiene vivo sueño de título en México

El sueño del entrenador argentino Diego Maradona de lograr un título en México se mantuvo con vida el sábado, cuando los Dorados de Sinaloa vencieron 1-0 a los Mineros de Zacatecas para clasificarse a las semifinales de la segunda división local.

El delantero ecuatoriano Vinicio Ángulo anotó el único tanto del encuentro a los 65 minutos y eso le valió a los Dorados para avanzar a la ronda de los cuatro mejores con un marcador global de 1-0.

Maradona vio el partido desde la tribuna del estadio Francisco Villa porque fue suspendido un partido al ingresar al campo al final del partido de ida que se realizó en Culiacán, en el noroeste del país.

Sinaloa, que avanzó a la liguilla como séptimo mejor equipo de la competencia, espera los resultados de las otras series de cuartos de final para conocer a su rival en la siguiente fase.

Maradona, quien llevó a la selección de Argentina hasta los cuartos de final en el Mundial de 2010 y luego condujo a los clubes Al Wasl y Al-Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos, ha hecho un gran trabajo con Sinaloa, al que tomó en la parte baja de la tabla con apenas tres puntos. Procedió a sumar 19 puntos para meterlo a la liguilla y ahora eliminó al segundo sembrado de la liguilla para avanzar a las semifinales.

El "Diez", que firmó por un año con el equipo mexicano, apenas ha perdido un partido desde que desembarcó en México a principios de septiembre en medio de muchas dudas por lo que podría aportarle al equipo mexicano.

Para lograr el ascenso, los Dorados deberán coronarse en uno de los dos torneos cortos y después vencer en la final al campeón del otro. Sólo lograría el ascenso directo si consigue los dos campeonatos.

