El mensaje del técnico de la selección de El Salvador, Carlos de los Cobos, fue claro y directo: no convocará a jugadores que estuvieron implicados en el caso de amaños de partidos, incluso si estos ya pagaron el castigo impuesto sobre ellos.

En una entrevista para un medio salvadoreño, el entrenador fue tajante sobre su decisión y específicamente se refirió al delantero estrella de la Selecta, Rodolfo Zelaya, quien ahora milita en el LAFC de la MLS.

“Ese tema realmente pues para mí quedó atrás, capaz él está molesto porque dije que si él estaba en la selección entonces yo no iba y fue cuando empezó a hablar”, dijo Zelaya a HOY Deportes. “Soy una persona que voy de frente, no me gusta ser doble cara, entonces él puede decir lo que él quiera, la verdad es que está demostrado que él no ha hecho un buen trabajo en la selección”.

Zelaya pagó un año de castigo al ser señalado como uno de los involucrados en el caso de amaños. Tras el cumplimiento de ese tiempo, ‘Fito’ regresó a las canchas con Alianza F.C., en San Salvador, con quienes tuvo un excelente año.

El delantero señaló que el técnico mexicano tuvo un buen momento en su primer término en frente del onceno salvadoreño entre 2006-09 con la selección, pero las cosas han cambiado desde entonces.

“En su primera etapa sí lo hizo pero ahora es más que todo estar vendiendo humo porque los resultados ahí están porque estamos a puntos de quedar fuera de la Copa Oro”, dijo Zelaya. “Ojalá y primero Dios se pueda recuperar y que clasifiquen, que lo voy un poco difícil”.

Zelaya asegura que por el momento tiene otros intereses y la Selecta no está en sus planes.

“No me interesa en lo absoluto, realmente estoy aquí tratando de hacer las cosas bien, de jugar, de ayudar al equipo. Él tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Antes de que él dijera eso, yo lo dije, que no iba a la selección mientras él estuviera. Él capaz se molestó, empezó a hablar, pero nada, tranquilo que trabaje y que haga bien las cosas por el bien de la selección podamos pasar a la Copa Oro”.

El jugador señaló que la Federación Salvadoreña de Futbol tampoco se le acercó a él para tratar de arreglar la situación con De los Cobos y un posible regreso a la selección.

“No realmente no, uno no tiene nada que hablar con la gente de la Federación y con el cuerpo técnico… uno hace su trabajo dentro de una cancha y gracias a Dios en El Salvador me ha ido bien con el equipo. Ahora a tratar de hacer las cosas bien aquí, hacer las cosas bien dentro de la cancha nada más”, puntualizó Zelaya.

