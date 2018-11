EN FOTOS: River elimina al campeón en Brasil y pasa a la final de la Libertadores

Antonio Lacerda / EFE

BRA07. PORTO ALEGRE (BRASIL), 30/10/2018.- El t?cnico de River Plate, Marcelo Daniel Gallardo, reacciona hoy, martes 30 de octubre de 2018, durante el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores entre el River Plate de Argentina y el Gremio brasile?o, en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre (Brasil). EFE/Antonio Lacerda ** Usable by HOY and SD Only **