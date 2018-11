FOTOS: Messi brilla en goleada de Argentina sobre Panamá

Lionel Messi hizo su debut en la Copa América Centenario USA 2016 el viernes, jugando media hora y anotando tres goles en el 5-0 de Argentina sobre Panamá que clasificó a los albicelestes a los cuartos de final.

Nicolás Ottamendi abrió la cuenta de cabeza a los seis minutos, Messi aumentó a los 68, los 78 (de tiro libre) y los 87, y Sergio Agüero cerró la cuenta a los 89.

Argentina, que le había ganado 2-1 a Chile, suma seis unidades contra tres de Panamá y la "Roja", que a primera hora superó también 2-1 a Bolivia. Chilenos y panameños se jugarán la clasificación en el cierre de la primera ronda el martes, en que Argentina enfrentará a una Bolivia sin puntos, ya eliminada.

Panamá jugó una hora con un hombre menos por la expulsión de Aníbal Godoy tras recibir dos amonestaciones.

Para entonces Argentina ya tenía encaminada la victoria.

Panamá se quedó también sin Valentín Pimentel, que se fue lesionado en el primer tiempo.

Antes de que terminase el período inicial, se tuvo que ir lesionado Di María entre los argentinos.

El estadio Gillette se vino abajo sobre la hora de juego, cuando se anunció el ingreso de Messi por Augusto Fernández.

El astro del Barcelona, que no jugó en la victoria ante Chile por molestias en la espalda, no tardó en hacerse sentir. La defensa panameña no pudo despejar un balón, hubo un rebote y la pelota le llegó al 10, que dio dos pasos y fusiló al arquero desde 15 metros. El gol produjo un estallido de júbilo en todo el estadio.

La ovación se repitió diez minutos después cuando Messi clavó un tiro libre de su sello en un ángulo.

Y otra vez a tres minutos del final, en que anotó en gran jugada individual desde el punto del penal.

El festín no había terminado. Dos minutos después, Messi hizo un pase largo, Eric Lamela bajó el balón y Agüero marcó el quinto.

Además de Argentina, también están clasificados Colombia, México y Venezuela, la sorpresa del torneo.